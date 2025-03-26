TFF'de Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakem kararı sonrası sürpriz istifa

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray maçında yabancı hakem talebinin reddedilmesinin ardından nedeniyle istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

HT Spor'da yer alan habere göre; Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiye yerli hakem görevlendirme kararı sonrası istifa etmeye karar verdi.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum"

Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakemin görev yapması bekleniyor.