  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. TFF'de Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakem kararı sonrası sürpriz istifa

TFF'de Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakem kararı sonrası sürpriz istifa

TFF'de Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakem kararı sonrası sürpriz istifa
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray maçında yabancı hakem talebinin reddedilmesinin ardından nedeniyle istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

HT Spor'da yer alan habere göre; Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiye yerli hakem görevlendirme kararı sonrası istifa etmeye karar verdi.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum"

Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakemin görev yapması bekleniyor.

Etiketler Beşiktaş Galatasaray TFF Ceyhun Kazancı istifa yabancı hakem Hakem derbi maç derbi hakemi Galatasaray Beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu! Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu!
Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı