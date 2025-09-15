  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt

Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt

Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt
Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımın toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırdığına dikkat çekti ve "3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olurken maçın ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı. Ali Koç’tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç’e yanıt gecikmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımın toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırdığına dikkat çekti ve "3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sarı-lacivertlilerden tepki geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koçç Trabzonspor Trabzon Büyükşehir Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gürsel Tekin'den sert sözler: ''Hakkımı hepsine haram ediyorum'' Gürsel Tekin'den sert sözler: ''Hakkımı hepsine haram ediyorum'' Şemsiyeleri hazırlayın! Yeni haftada sağanak yağış geliyor Şemsiyeleri hazırlayın! Yeni haftada sağanak yağış geliyor Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonasında finale yükseldi! Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonasında finale yükseldi! Rekor serisine devam eden gram altın için dikkat çeken tahmin Rekor serisine devam eden gram altın için dikkat çeken tahmin Binanın önüne park ettiği motosikletinin başına gelmeyen kalmadı Binanın önüne park ettiği motosikletinin başına gelmeyen kalmadı Emekli ve memurun 2026 Ocak zammı hesaplandı Emekli ve memurun 2026 Ocak zammı hesaplandı 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçiyor 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçiyor Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi Cezaevinden izinli çıktı, zeytin bahçesinde ölü bulundu Cezaevinden izinli çıktı, zeytin bahçesinde ölü bulundu Ordulu fındıkçı ile karga Şakir'in dostluğu görenleri şaşırtıyor Ordulu fındıkçı ile karga Şakir'in dostluğu görenleri şaşırtıyor
Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu cinayete kurban gitti Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu cinayete kurban gitti Baba ile 14 yaşındaki kızı tabancayla vuruldu Baba ile 14 yaşındaki kızı tabancayla vuruldu Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz'' Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz'' Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi görünüyordu! Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi görünüyordu! Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız şov yaptı Bakan Tekin'den tartışma yaratan özel okul çıkışı Bakan Tekin'den tartışma yaratan özel okul çıkışı Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! Tarihi çarşıda esnaf diken üstünde! Özel harekat devreye girdi Tarihi çarşıda esnaf diken üstünde! Özel harekat devreye girdi Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! İşte istenen ceza Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! İşte istenen ceza