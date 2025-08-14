  1. Anasayfa
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme depremi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme depremi
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme’nin Kocaelispor ile oynanan maçta sakatlanması sonrası sağlık durumu açıklandı.

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme’nin sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımda, Süper Lig’in 1’inci haftasında Kocaelispor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin yapılan kontrollerine ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbol A Takımımızın, Süper Lig’in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

