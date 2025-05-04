  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trabzonspor’da çifte sakatlık şoku

Trabzonspor’da çifte sakatlık şoku

Trabzonspor’da çifte sakatlık şoku
Güncelleme:

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın sol kalça kasında, Stefan Savic’in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın sol kalça kasında, Stefan Savic’in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ve her iki oyuncunun da tedavisine başlandığı ifade edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır ile Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic’in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.

 

text-ad
Etiketler Trabzonspor Trabzonspor süper lig sakatlık Uğurcan Çakır Stefan Savic
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denize açılan balıkçıların oltasına bir canavar takıldı! Denize açılan balıkçıların oltasına bir canavar takıldı! ''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı ''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı Fıkra değil gerçek: 3+1 diye aldığı daire 1+1 çıktı! Fıkra değil gerçek: 3+1 diye aldığı daire 1+1 çıktı! Skandal! Yandaş gazeteci Özgür Özel'e saldırıyı övdü! Skandal! Yandaş gazeteci Özgür Özel'e saldırıyı övdü! Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı Kerimcan Durmaz cezaevi günlerini anlattı! İtirafı olay oldu Kerimcan Durmaz cezaevi günlerini anlattı! İtirafı olay oldu Bahçeli'den şaşırtan ''Özgür Özel'' açıklaması Bahçeli'den şaşırtan ''Özgür Özel'' açıklaması Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan evlat katili çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan evlat katili çıktı
Yaz sezonu öncesi tatilcilere kritik uyarı: Kıyıda değil, açıkta yüzün Yaz sezonu öncesi tatilcilere kritik uyarı: Kıyıda değil, açıkta yüzün 2 çocuğunun katili olan suç makinesi nasıl serbest kaldı? Bakan Tunç'tan tepkilere yanıt 2 çocuğunun katili olan suç makinesi nasıl serbest kaldı? Bakan Tunç'tan tepkilere yanıt İşte dünyanın en kısa deplasmanı! 46 yıl sonra geri döndüler İşte dünyanın en kısa deplasmanı! 46 yıl sonra geri döndüler Zafer Partisi'ne ''Sırrı Süreyya Önder'' soruşturması Zafer Partisi'ne ''Sırrı Süreyya Önder'' soruşturması Telefon ve internet aboneleri için büyük kolaylık! e-Devlet'e yeni hizmet eklendi Telefon ve internet aboneleri için büyük kolaylık! e-Devlet'e yeni hizmet eklendi MİT Başkanı Kalın sessizliğini Sırrı Süreyya Önder için bozdu MİT Başkanı Kalın sessizliğini Sırrı Süreyya Önder için bozdu Saldırıya uğrayan Özgür Özel kameraların karşısına çıktı Saldırıya uğrayan Özgür Özel kameraların karşısına çıktı La Liga'da Türk rüzgarı: Arda Güler attı, Real Madrid kazandı La Liga'da Türk rüzgarı: Arda Güler attı, Real Madrid kazandı İslam Memiş altın için ''sürpriz olmaz'' deyip hedef fiyat verdi İslam Memiş altın için ''sürpriz olmaz'' deyip hedef fiyat verdi Ünlü şarkıcı konserinde 2 milyon kişiyi coşturdu Ünlü şarkıcı konserinde 2 milyon kişiyi coşturdu