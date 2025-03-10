Trabzonspor'de Şenol Güneş depremi: 2 Türk alternatif masada

Trabzonspor'da üst üste alınan mağlubiyetler, bordo-mavili camianın efsanesi Şenol Güneş'in koltuğunu sallıyor. Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş'in yerine yeni teknik direktör arayışlarına başladı. İddialara göre Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş'in koltuğu için Arda Turan ve Fatih Tekke'nin peşine düştü...

Trabzonspor, Konyaspor'a karşı deplasmanda 1-0 yenildikten sonar konuk ettiği Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 32 puan toplayabilen Karadeniz temsilcisinde teknik patron Şenol Güneş, eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Hatayspor maçında tribünlerden 'istifa' tezahüratları yükselirken, gözler bordo-mavili yönetimin deneyimli çalıştırıcı ile yapacağı kritik görüşmeye çevrilmiş durumda. Ajansspor'un haberine göre; Ertuğrul Doğan başkanlığundaki yönetim kurulu, bugün Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili olağanüstü toplanıyor. Şenol Güneş ile vedalaşılması durumunda iki teknik direktör ön plana çıkıyor. Haberde, Güneş yerine düşünülen isimlerin Arda Turan ve Fatih Tekke olduğu belirtildi. İki teknik direktörün de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı, Ertuğrul Doğan'ın olağanüstü toplantı öncesi Şenol Güneş'le görüşeceği belirtildi. Ajansspor