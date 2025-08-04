Yeni Akit'ten Beşiktaş taraftarını ayaklandıran manşet

İktidara yakınlığıyla bilinen ve sık sık skandal başlıklarla büyük tepki çeken Yeni Akit bu sefer de Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Cagliari’ye kiraladığı Milli futbolcu Semih Kılıçsoy için skandal bir manşete imzasını attı.

A Milli Takımımızın ve Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy İtalyan temsilcisi Cagliari'ye transfer oldu.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yıldızı milli futbolcu Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz saatlerde Beşiktaş'a duygusal bir mesajla veda etti.

Semih Kılıçsoy’un satın alma opsiyonu ile birlikte İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye kiralandığı açıklandı.

Semih Kılıçoğlu'nun Cagliari'ye kiralık olarak transfer olması spor gündemine bomba gibi düşerken, iktidara olan yakınlığı ile bilinen Yeni Akit'in Semih Kılıçsoy için kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

Gazetenin haberinde A Milli Takımımızın ve Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy için "‘Beşiktaş’ta bir balon daha böylece fıs diye söndü! Adına klipler çekilen Semih de Beşiktaş’tan gitti…" ifadeleri yer aldı.