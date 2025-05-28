Yenikapı'yı apar topar terk eden Alvaro Morata sessizliğini bozdu

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkmayan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldıza kavuşan Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da görkemli bir törenle kupa kaldırdı. Birçok sanatçının sahne aldığı etkinlikte, futbolcular tek tek sahneye çıkarak taraftarı selamladı.

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüste takım arkadaşlarıyla birlikte yer alan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sahneye çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

OKAN BURUK: "ÇOCUKLAR AĞLAMIŞ, RAHATSIZ OLMUŞ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alvaro Morata'nın şampiyonluk kutlamasına katılmama nedenini açıkladı. Buruk, ''Kutlama alanında çocukların önünde taraftarlar ve güvenlik görevlileri arasında sorun olmuş. Morata'nın çocukları bundan etkilenmiş. Çocuklar ağlamış, rahatsız olmuş. İçeride çok fazla bekledik. Çocuklarda sorun çıkarınca Morata çocukları alıp gitmiş.'' ifadelerini kullandı.

MORATA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Morata konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İspanyol futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Tüm harika Galatasaray taraftarlarına,

Bu sezon elde ettiğimiz başarılardan daha fazla gurur duyamam. Beşinci yıldız ve Türkiye Kupası!

Takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle ve taraftarlarla kutlamaların her anından gerçekten keyif aldım. Ne yazık ki kişisel bir problemim nedeniyle kutlama bitmeden ayrılmak zorunda kaldım.

Kulüpteki herkese, personele ve teknik direktör Okan Buruk'a, milli takım ile birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine hazırlanabilmem için ligin bitiminden önce gitmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim.

Her zaman Cimbom! Yaşa Galatasaray!!"