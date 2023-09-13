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Beşiktaş ile Fenerbahçe rakiplerini sahaya çıkmadan yendi

Beşiktaş ile Fenerbahçe rakiplerini sahaya çıkmadan yendi
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UEFA Konferans Ligi'nde yer alarak Türkiye'yi temsil edecek olan iki dev takımımız Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kadro değerleri rakiplerini şimdiden korkutmaya başladı.

Yaptıkları transferlerle dünya basınında da yankı uyandıran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor. Aston Villa'nın ardından olası şampiyon olarak gösterilen sarı-lacivertlilerin kadro değeri rakiplerini korkuttu.

UEFA KONFERANS LİGİ'NiN EN PAHALI 10 TAKIMI

1. Aston Villa 607.7 milyon Euro
2. Fiorentina 248.6 milyon Euro
3. Fenerbahçe 209.1 milyon Euro
4. Lille 207.8 milyon Euro
5. Frankfurt 170 milyon Euro
6. Beşiktaş 129.2 milyon Euro
7. Club Brugge 121.45 milyon Euro
8. KRC Genk 113 milyon Euro
9. AZ Alkmaar 80.1 milyon Euro
10. KAA Gent 79.6 milyon Euro 

 

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe fenerbahçe beşiktaş uefa konferans ligi uefa konferans ligi kadro değeri
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