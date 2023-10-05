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  5. Beşiktaş taraftarı tribünü terk etmedi: ''O takım gelecek, hesap verecek''

Beşiktaş taraftarı tribünü terk etmedi: ''O takım gelecek, hesap verecek''

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Beşiktaş taraftarı, Lugano'nun 3-2 galip geldiği maçın ardından stadı terk etmedi. Tribünlerden ''O takım gelecek, hesap verecek'' tezahüratları yükseldi.

Siyah beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından stadyumu terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratları yaptı.

Dakikalar geçmesine karşın siyah beyazlı futbolcular yeniden sahaya gelmeyince 'O takım buraya s.... s.... gelecek' tezahüratları yapıldı.

Tribünler, maçın bitiminin ardından 'istifa' tezahüratarı sonrası yüksek sesle müzik açılmasına da yoğun şekilde tepki gösterdi.

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Etiketler Beşiktaş beşiktaş lugano taraftar
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