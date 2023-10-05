Kartal evinde dağıldı! 2-0'lık skoru koruyamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya sahasında 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kalırken, Lugano puanını 4'e yükseltti.

Beşiktaş 2-3 Lugano - Maçtan anlar

2’nci dakikada savunma arkasına atılan topu sürerek ceza sahasına giren Celar’ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

13’üncü dakikada kaleci Saipi’nin hatalı pasının ardından Aboubakar’ın pasıyla Ghezzal sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Ghezzal’ın son çizgiden altıpas üzerine çevirdiği topa Salih dokundu ancak savunma meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

16’ncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta 2’ye 1’lerle ceza sahasına giren Lugano’da Steffen’in penaltı noktasının üzerine verdiği pasa Celar gelişine vururken top üstten auta çıktı.

20’nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Bottani’nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.

37’nci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ghezzal’ın yayın sağından sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

38’inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Bailly, savunmadan hücuma taşıdığı topu sağ kanattaki Ghezzal’a verdi. Ghezzal’ın taç çizgisine yakın noktadan sağ ayağıyla yaptığı ortaya penaltı noktası civarından uçarak kafayı vuran Aboubakar meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarıyı siyah-beyazlılar 1-0 önde tamamladı.

52’nci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Lugano’da Celar’ın kendi yarı sahasında yaptığı pas hatasının ardından Aboubakar ceza yayının gerisinde topu önünde buldu. Aboubakar, topu birkaç metre sürdükten sonra ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 2-0.

61’inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Sol kanattan gelişen Lugano atağında Hajdari, ceza alanı yan çizgisinden içeriye girerken Rosier tarafından faulle durduruldu. İlk yarıda 43’üncü dakikadan sarı kartı bulunan Rosier ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

62’nci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Grgic’in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu çift yumrukla uzaklaştırdı.

64’üncü dakikada sol kanattan gelişen Lugano atağında çaprazdan ceza sahası son çizgisine inen Sabbatini’nin sert şutunda Ersin Destanoğlu’nun güçlükle çeldiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

76’ncı dakikada sol kanattan içeriye sokulan Aliseda’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

81’inci dakikada Lugano farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Steffen’in ceza sahasına ortasında Bottani şutunu çekerken top savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Aliseda gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-1.

86’ncı dakikada Lugano beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Steffen’in pası sonrası Arigoni’nin son çizgiden içeri çevirdiği topa kale önünde Vladi dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

89’uncu dakika Lugano öne geçti. Steffen’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Grgic’in ceza sahası içine çevirdiği sert top Bailly’nin kafasına çarparak ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşma Lugano’nun 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

ONANA 7 MAÇ SONRA FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana, 7 maç aranın ardından bir karşılaşmada görev yaptı. Son olarak ligde oynanan Pendikspor maçında sonradan oyuna dahil olan Onana; Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor; Konferans Ligi elemelerinde ise Dinamo Kiev maçlarında forma giymemişti.

YÖNETİM VE FUTBOLCULARA TEPKİ İSTİFA SESLERİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde istifaya davet ettikleri siyah-beyazlı yönetime, karşılaşma içinde ve sonrasında tepki göstermeye devam etti. Lugano’nun 86’ncı dakikada gelen beraberlik golünün ardından tepkiler arttı. Beşiktaş tribünleri hep bir ağızdan yönetim istifa şeklinde uzun süre tempo tuttu. Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine de ‘Başkan olsana, başkan olsana Trabzon’a başkan olsana’ şeklinde uzun süre tezahüratlarda bulunuldu. Ayrıca siyah-beyazlı futbolcular da topla buluştukları anlarda ıslıklarla protesto edildi. Öte yandan 2-0’dan geri dönerek karşılaşmayı 3-2 kazanan İsviçre takımı Lugano ise Beşiktaşlı taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

DHA