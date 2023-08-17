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Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde turladı

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde turladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek, play-off turuna adını yazdırdı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek, play-off turuna adını yazdırdı.

Etiketler tur beşiktaş uefa
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