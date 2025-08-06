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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı
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Beşiktaş’ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan 27 yaşındaki savunmacı Felix Uduokhai, St. Patrick’s maçının kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda yarın TSİ 21.45’de İrlanda’nın St Patrick’s takımına konuk olacak. Söz konusu müsabaka öncesi 27 yaşındaki defans oyuncusu Felix Uduokhai’nin kamp kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul’da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Siyah beyazlıların St. Patrick's ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al Musrati ve Tammy Abraham."

 

İHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Felix Uduokhai St. Patricks Üst solunum yolu enfeksiyonu
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