Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3 golle devirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 3-0'lık net skorla geçerek rövanş maçı öncesi tur kapısını ardına kadar araladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+3. dakikada penaltıdan Tadic kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Sarı-lacivertli takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rade Krunic ise gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Sadiki'nin pasında topla buluşan Nilsson’un ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz’in ortasında kale önünde Çağlar’ın kafayla indirdiği topa Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Fenerbahçe’nin hızlı atağında topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

44. dakikada ceza yayı üzerinden Szymanski’nin geriye pasında Fred’in uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

51. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tadic’in arka direğe yaptığı ortada savunma ayak koydu. Topu yeniden önünde bulan Tadic’in sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

63. dakikada sol taraftan köşe vuruşu sonrası altıpas içinde Castro-Montes’in kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu çelerken, İsmail Yüksek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

67. dakikada ceza sahası içinde Puertas, Lapoussin ile duvar pası yaptı. Sol çaprazda topu kontrol eden Puertas’ın plase vuruşunda top kaleci Livakovic’te kaldı.

68. dakikada sol kanattan hızla ceza sahası içine giren Ferdi, rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84. dakikada kendi ceza yayında topu kapan Oosterwolde, pasını Edin Dzeko'ya attı. Dzeko’nun orta alanda dikine attığı pasla buluşan Oosterwolde, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

90+1. dakikada Mert Hakan’ın sol kanattan ortasında top Burgess’a çarparak kornere çıktı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Pinheiro, elle oynama belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3