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TFF Başkanı Büyükekşi stadı terk etti

TFF Başkanı Büyükekşi stadı terk etti
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın Luganu'yu konuk ettiği karşılaşmayı taraftarın tezahüratları nedeniyle terk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş’ın Lugano’yu konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribünden takip ediyordu.

Karşılaşma devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Başkan Mehmet Büyükekşi’nin aleyhine olumsuz tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların ilk devrenin sonuna doğru uzun süre protesto etmesinin ardından Büyükekşi stattan ayrıldı.

Etiketler Beşiktaş tff türkiye futbol federasyonu mehmet büyükekşi beşiktaş
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