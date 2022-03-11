Avrupa Ligi son 16 turunda toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonu son 16 turunun ilk ayağında 5 maç oynandı. İşte toplu sonuçlar...

Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova, FIFA ile UEFA'nın Rusya kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elendi. Almanya ekibi, maç yapmadan üst tura çıktı.

Galatasaray, Camp Nou'da İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kalarak tur umutlarını ikinci maça taşımayı başardı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği maçta İtalyan ekibi Atalanta, sahasında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.

Son 16 turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere): 1-0

- Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0

- Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa): 2-0

- Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-2

- Barcelona (İspanya) - Galatasaray: 0-0