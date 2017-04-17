Beşiktaş-Lyon maçı biletleri tükendi !

Beşiktaş-Lyon maçı bileti kalmadı! Avrupa Ligi çatrek final rövanşı için perşembe günü oynanacak maç için satışa çıkan biletler tükendi!

20 Nisan Perşembe günü Lyon ile tarihi bir maça çıkacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın biletlerini bugün saat 14.00'te satışa çıkardı. Siyah-Beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, bugün satışa çıkan biletlere adeta hücum etti.

Passolig sitesi çöktü

Beşiktaş taraftarları, bilet satışının yapıldığı Passolig, sitesine akın etti ve passolig sitesi uzun süre taraftarlara hizmet veremedi. 41903 kişilik Vodafone Arena'daki tüm biletleri bitiren taraftarlar Lyon'a adeta cehennemi yaşatacak.

Lyon'dan haber bekleniyor

Öte yandan deplasman tribünü biletlerinin satışı için de Lyon kulübünden haber bekleniyor. Fransa'daki maçta çıkan olaylar yüzünden Lyon taraftarının maça gelmeme olasılığını düşünen Beşiktaş Yönetimi, karar geldiği anda deplasman tribününde bulunan biletleri de satışa çıkaracak.



Beşiktaş-Lyon biletleri saat kaçta satışa çıkacak?

20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün saat 14:00'te satışa çıktı.