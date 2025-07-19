Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak olan Beşiktaş- Shaktar Donetsk karşılaşmasının hakemi açıklandı.
UEFA, gelecek hafta Perşembe akşamı oynanacak olan Beşiktaş-Shakhtar Donetsk karşılaşmasının hakemini açıkladı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak.
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