  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Eskişehir, Avrupa Kupası ev sahipliği için aday

Eskişehir, Avrupa Kupası ev sahipliği için aday

Eskişehir, Avrupa Kupası ev sahipliği için aday
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için yaptığı başvuruda, aday stadyumlar arasında Eskişehir Atatürk Stadyumu da yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Türkiye’de kupaya ev sahipliği yapması planlanan 10 stadyum arasında 32 bin 500 kişi kapasiteli Eskişehir Atatürk Stadyumu da yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. UEFA, yapılan başvuruların ardından Türkiye’deki futbol severlerin heyecanla beklediği nihai kararı Ekim ayında verecek.

Eskişehirli futbol severler de kendi şehirlerinde Dünya devlerini izleyebilecek olmanın heyecanı ile bekleyişe geçti. Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun yanı sıra, 74 bin 753 kişi kapasiteli İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, 42 bin kişi kapasiteli Ankara Yeni 19 Mayıs ve 47 bin 834 kişi kapasiteli İstanbul Stadı da listede yer alıyor.

Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için yaptığı başvuruda da Eskişehir Atatürk Stadyumu yer alıyordu. Türkiye o kupada ev sahibi olma şansını Almanya’ya kaptırmıştı.

Etiketler eskişehir avrupa kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Soylu'dan İstanbul'da ''Togg şov''
Fatih Portakal açıkladı: ''Kılıçdaroğlu seçilirse, İmamoğlu ile Yavaş'a 2 yeni görevi olacak''
Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Yılmaz Vural'dan futbola bomba gibi düşen cinsel ilişki açıklaması
AK Parti'nin listelerinden çıkarılacak 3 isim belli oldu
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Sınır, mınır kalmadı!
Erdoğan'dan temel atma töreninde sunucuya fırça
Muharrem İnce'nin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon'da büyük tartışma
Dünya yine güzel voleybolcu Zehra Güneş'i konuşuyor
Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı için dikkat çeken sözler