Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri kura çekimiyle belirlendi. 

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Aston Villa

Dinamo Zagreb (D)

Ferencvaros

Viktoria Plzen (D)

Nice

FCSB (D)

Stuttgart

Brann (D)

Avrupa Ligi'nin 2025/26 sezonu maç takvimi şöyle:

1. HAFTA: 24–25 Eylül 2025

2. HAFTA: 2 Ekim 2025

3. HAFTA: 23 Ekim 2025

4. HAFTA: 6 Kasım 2025

5. HAFTA: 27 Kasım 2025

6. HAFTA: 11 Aralık 2025

7. HAFTA: 22 Ocak 2026

8. HAFTA: 29 Ocak 2026

Play-off Eleme Turu: 19-26 Şubat 2026

Son 16: 12-19 Mart 2026

Çeyrek Final: 9-16 Nisan 2026

Yarı Final: 30 Nisan - 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026

