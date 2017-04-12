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  1. 12 Nisan 2017 21:17

Şenol Güneş: Bizim için yeni bir dönem olacak

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'te teknik direktör Şenol Güneş ve Gökhan Gönül basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş: Bizim için yeni bir dönem olacak
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Şenol Güneş, “İki Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımın maçı olacak. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Skordan çok oyunun eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını istiyoruz” derken, Gökhan Gönül ise Lyon’u geçerek Beşiktaş’ın tarihine geçmek istediklerini ifade etti.

Teknik direktör Şenol Güneş ve  Milli oyuncu Gökhan Gönül’ün açıklamaları şu şekilde:

ŞENOL GÜNEŞ: “BİR ŞAHESER ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ”

“Futbolun ciddi bir oyun olduğunu biliyoruz. Dünya bir kriz içinde. Dün de gördük ki bunun futbola yansıyan tarafları da var. Dünyada dün Dortmund’da ki gibi bombalama olaylarının olmasını istemiyoruz. Futbolun barışa katkı yapmasını istiyoruz. İnsanlar ülkeler dostça yaşasın. Futbolun içinde bunun için varım ve bu yüzden seviyorum. Öncelikli hedefimiz iyi mesajlar verip şiddeti ortadan kaldırmak. Lyon – Beşiktaş maçının yeni dostluklara vesile olmasını, Fransa – Türkiye ilişkilerine katkı yapmasını istiyorum. Fair-Play içinde bir maç olmasını ve bu maçın dostluklara vesile olmasını diliyorum.”

“İki Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımın maçı olacak. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Skordan çok oyunun eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını istiyoruz. Sonuca değil sürece bakıyorum. Skordan çok oyunun güzelliğine bakıyorum. Oynayacağımız oyun önemli. İyi bir takımla oynayacağız çünkü. Futbolumuzun karşılığını almak istiyoruz. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Yarın ki maç her şeyin sonu olmayacak.”

“Aboubakar ve Quaresma bizimle olamayacak. Oraya takılıp kalmak istemiyoruz takılıp kalmayacağız. Futbol sahada oynanıyor. Yarın sahada daha dikkatli olmak ve daha sorumlu oynamak zorundayız. Rakibimiz genç de olsa tecrübeli bir ekip. Oyuncularım kendilerinden istenenleri en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Yarın bizim için yeni bir gün, yeni bir dönem olacak. Bizim avantajımız Avrupa futbolunda çok bilinmemek. Gol yemeden goller atabilmek istiyoruz.”

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