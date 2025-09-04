UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk tahminleri belli oldu: İşte favori takım

Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar!

Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı

Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti

81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı

Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı

Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor

Kovaladığı çocuğa otomobil çarptı; yakalayıp tekme tokat dövdü!

Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı

Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi

Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı

Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu

Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor!

Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi

Burak Sergen 26 yaş küçük eşiyle yaz tatilinde aşka geldi

Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı!

MSB'den Anıtkabir'deki tepki çeken görüntüler için 5 gün sonra ilk açıklama

Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ?

Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı!