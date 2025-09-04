  1. Anasayfa
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk tahminleri belli oldu: İşte favori takım

Euro Club Index, Fenerbahçe'nin de yer aladığı UEFA Avrupa Ligi için şampiyonluk tahminlerini paylaştı.

Avrupa liglerindeki ekiplerin performans ve transfer analizlerini baz alarak şampiyonluk ihtimallerini hesaplayan Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi’nde favori takımı açıkladı.

İngiliz ekibi Aston Villa, turnuvanın favorisi olarak listenin zirvesinde yer aldı. 

Türkiye’yi Avrupa Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali %2,7 olarak gösterildi.

Euro Club Index’in analizine göre UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk ihtimalleri şöyle sıralandı:

 
Sıra Takım Şampiyonluk İhtimali
1 Aston Villa %20,7
2 Roma %14,8
3 Lille %10,2
4 Lyon %6,7
5 Bologna %5,9
6 Real Betis %5,5
7 Nottingham Forest %5,5
8 Porto %5,3
9 Feyenoord %5
10 Stuttgart %4,7
11 Fenerbahçe %2,7
12 Freiburg %2,3
13 Braga %1,9
14 Celta Vigo %1,6
15 Celtic %1
16 Nice %1
17 Genk %0,9
18 Viktoria Plzen %0,6
19 Rangers %0,5
20 Panathinaikos %0,4
21 Utrecht %0,4
22 FC Midtjylland %0,3
23 PAOK %0,3
24 Dinamo Zagreb %0,3
25 RB Salzburg %0,3
26 Kızılyıldız %0,3
27 Maccabi Tel Aviv %0,2
28 Sturm Graz %0,2
29 Young Boys %0,2
30 Ferencvaros %0,1
31 FCSB %0,1
32 Ludogorets %0,1
33 SK Brann %0,1
34 Malmö %0,1
35 Go Ahead Eagles %0,1
36 Basel %0

 

NTV

Etiketler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe şampiyonluk tahminleri
