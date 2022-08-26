UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Takımların kurasını Volkan Demirel çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde de temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon ülkemizden Antwerp'i eleyen Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Malmö'ye mağlup olan Demir Grup Sivasspor katılacak.

İLK KURADA BAŞAKŞEHİR'İ ÇEKTİ

Kura çekimini gerçekleştiren Volkan Demirel, ilk kurada Başakşehir'i çekti.

"BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'A BAŞARILAR"

Volkan Demirel: "Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. Arkadaki gördüğünüz Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar."

İŞTE ÇEKİLEN EŞLEŞMELER SONUCU OLUŞAN GRUPLAR:

A GRUBU

Başakşehir



Fiorentina

Hearts

Riga FS



B GRUBU

West Ham United

FCSB

Anderlecht

Silkeborg



C GRUBU

Villarreal

H.Beer Sheva

Austria Wien

Lech Poznan



D GRUBU

Partizan

Köln

Nice

Slovacko



E GRUBU

AZ Alkmaar

Apollon

Vaduz

Dnipro-1



F GRUBU

Gent

Molde

Shamrock Rovers

Djugarden



G GRUBU

Slavia Prag

Cluj

Sivasspor

Ballkani



H GRUBU

Basel

Slovan Bratislava

Slovan Bratislava

Pyunik