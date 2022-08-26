  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Takımların kurasını Volkan Demirel çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde de temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon ülkemizden Antwerp'i eleyen Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Malmö'ye mağlup olan Demir Grup Sivasspor katılacak.

İLK KURADA BAŞAKŞEHİR'İ ÇEKTİ
Kura çekimini gerçekleştiren Volkan Demirel, ilk kurada Başakşehir'i çekti.

"BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'A BAŞARILAR"

Volkan Demirel: "Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. Arkadaki gördüğünüz Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar."

İŞTE ÇEKİLEN EŞLEŞMELER SONUCU OLUŞAN GRUPLAR:

A GRUBU

Başakşehir

Fiorentina

Hearts

Riga FS


B GRUBU

West Ham United

FCSB

Anderlecht

Silkeborg


C GRUBU

Villarreal

H.Beer Sheva

Austria Wien

Lech Poznan


D GRUBU

Partizan

Köln

Nice

Slovacko


E GRUBU

AZ Alkmaar

Apollon

Vaduz

Dnipro-1


F GRUBU

Gent

Molde

Shamrock Rovers

Djugarden


G GRUBU

Slavia Prag

Cluj

Sivasspor

Ballkani


H GRUBU

Basel

Slovan Bratislava

Slovan Bratislava

Pyunik

Etiketler Medipol Başakşehir Sivasspor rakip uefa konferans lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriyeliler İzmir'i Şam sanıp, ortalığı savaş alanına çevirdiler
Ünlü isimlerden şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki
Suriyeli ''kardeşlerimiz'' iş üstünde yakalandı! Bakın ne işler çeviriyorlardı
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
Yeni Akit yazarı ''Gülşen aynı sözü Atatürk'e söyleseydi'' dedi, Ersan Şen çılgına döndü
Gazetelerin Gülşen manşetleri! Hakaret yağdırdılar!
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser
30 milyar liralık borç silinecek! Detaylar ortaya çıktı
Emekli promosyonu 10 bin liraya çıktı! Bankalara akın ettiler
Erdoğan'ın ''diktatör bozuntusu'' davası yargıdan döndü