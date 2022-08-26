UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Takımların kurasını Volkan Demirel çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'nde de temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon ülkemizden Antwerp'i eleyen Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Malmö'ye mağlup olan Demir Grup Sivasspor katılacak.
İLK KURADA BAŞAKŞEHİR'İ ÇEKTİ
Kura çekimini gerçekleştiren Volkan Demirel, ilk kurada Başakşehir'i çekti.
"BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'A BAŞARILAR"
Volkan Demirel: "Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. Arkadaki gördüğünüz Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar."
İŞTE ÇEKİLEN EŞLEŞMELER SONUCU OLUŞAN GRUPLAR:
A GRUBU
Başakşehir
Fiorentina
Hearts
Riga FS
B GRUBU
West Ham United
FCSB
Anderlecht
Silkeborg
C GRUBU
Villarreal
H.Beer Sheva
Austria Wien
Lech Poznan
D GRUBU
Partizan
Köln
Nice
Slovacko
E GRUBU
AZ Alkmaar
Apollon
Vaduz
Dnipro-1
F GRUBU
Gent
Molde
Shamrock Rovers
Djugarden
G GRUBU
Slavia Prag
Cluj
Sivasspor
Ballkani
H GRUBU
Basel
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Pyunik
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