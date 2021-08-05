UEFA Konferans Ligi'nde Yiğidolar avantajı kaptı
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batum'la karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.
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