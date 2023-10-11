UEFA, Rusya'nın üstünü çizdi

UEFA, 17 yaş alt Rusya milli takımlarının tarafsız statüde uluslararası müsabakalara katılmasına izin veren teknik çözüm bulamadıklarını belirterek 17 yaş altı Rusya milli takımlarına verdiği izni kaldırdı.

UEFA, “Konu, UEFA İcra Komitesi’nin gündeminden kaldırıldı, çünkü Rus takımlarının oynamasına izin veren teknik bir çözüm bulmak mümkün olmadı” açıklamasında bulundu.

UEFA, 20 Eylül Çarşamba günü, 17 yaş alt Rusya milli takımlarının tarafsız statüde uluslararası müsabakalara katılmasına izin vermişti. Erkek ve kadın milli takımlarının maçlara bayraksız, marşsız ve tarafsız sahada çıkacağı belirtilmişti. İngiltere, Polonya, İsveç, Danimarka, Letonya, Litvanya ve Norveç, milli takımlarının Ruslarla maçlara çıkmayacağını duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekat başlattıktan sonra FIFA ve UEFA, Rus milli takımları ve kulüpleri belirsiz bir süre için tüm uluslararası müsabakalardan men etmişti.