  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA, Rusya'nın üstünü çizdi

UEFA, Rusya'nın üstünü çizdi

UEFA, Rusya'nın üstünü çizdi
Güncelleme:

UEFA, 17 yaş alt Rusya milli takımlarının tarafsız statüde uluslararası müsabakalara katılmasına izin veren teknik çözüm bulamadıklarını belirterek 17 yaş altı Rusya milli takımlarına verdiği izni kaldırdı.

UEFA, “Konu, UEFA İcra Komitesi’nin gündeminden kaldırıldı, çünkü Rus takımlarının oynamasına izin veren teknik bir çözüm bulmak mümkün olmadı” açıklamasında bulundu.

UEFA, 20 Eylül Çarşamba günü, 17 yaş alt Rusya milli takımlarının tarafsız statüde uluslararası müsabakalara katılmasına izin vermişti. Erkek ve kadın milli takımlarının maçlara bayraksız, marşsız ve tarafsız sahada çıkacağı belirtilmişti. İngiltere, Polonya, İsveç, Danimarka, Letonya, Litvanya ve Norveç, milli takımlarının Ruslarla maçlara çıkmayacağını duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekat başlattıktan sonra FIFA ve UEFA, Rus milli takımları ve kulüpleri belirsiz bir süre için tüm uluslararası müsabakalardan men etmişti.

Etiketler uefa rusya 17 yaş altı karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail, 12 camiyi yerle bir etti
İşte A'dan Z'ye tüm bankaların emekli promosyon kampanyaları
Gazze'deki yıkım uydudan böyle görüntülendi
Önce bahar, ardından kış... Yağışlar çok kuvvetli geliyor!
IMF, Dolar/TL tahminini açıkladı: 119,85 TL'lik tahmin olay oldu!
Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler
Hamas’ın kaçırdığı Alman genç kızın annesinden şok iddia
İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı!
İşte böyle kandırıyorlar! Bu linklere tıklamayın
Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında olay olacak MASAK raporu