UEFA yeni kuralı açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a müjde!

UEFA, Avrupa kupaları için müsabaka yönetmeliğinde kural değişikliğine gitti. Buna göre, uzun süreli sakatlıklar halinde kadroda değişiklik yapılmasına izin verilecek.

Avrupa liglerinin başlamasına artık az bir zaman kalırken bir araya gelen UEFA Yönetim Kurulu kritik bir karar aldı.

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; UEFA, uzun süreli sakatlıklar halinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar kadroya oyuncu eklenmesine izin verecek.

UEFA konuya ilişkin açıklamasında "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı” dedi.

UEFA’nın bu kararı, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ı, Avrupa Ligi’ndeki Fenerbahçe’yi ve Konferans Ligi’ndeki Samsunspor’u etkileyecek.