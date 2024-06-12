  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA'dan dikkat çeken karar: EURO 2024'te pozisyonlar ekrana yansıtılacak

UEFA'dan dikkat çeken karar: EURO 2024'te pozisyonlar ekrana yansıtılacak

UEFA'dan dikkat çeken karar: EURO 2024'te pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Güncelleme:

UEFA, EURO 2024'ün başlamasına kısa süre VAR'la ilgil bir karar aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na kısa bir süre kala UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısında VAR'la ilgili yeni kararı duyurdu.

Euro 2024'te VAR'a giden pozisyonlar, detaylı bir şekilde ekrana yansıtılacak.

Ayrıca hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalar yapacak.

Etiketler euro2024 EURO 2024 var
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çin'deki insansı robot fabrikasının üretim bandı görüntülendi Çin'deki insansı robot fabrikasının üretim bandı görüntülendi Elon Musk'ın cinsel taciz mesajları ve kaçamakları ifşa oldu Elon Musk'ın cinsel taciz mesajları ve kaçamakları ifşa oldu Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler Aşiret düğününde takı şov: Gelin ve damat boynunu kaldıramadı Aşiret düğününde takı şov: Gelin ve damat boynunu kaldıramadı Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada Uzman isim emekli ve asgari ücretlilere kötü haberi verdi Uzman isim emekli ve asgari ücretlilere kötü haberi verdi Gamze Özçelik için çirkin paylaşım: ''Açar izlerdik'' Gamze Özçelik için çirkin paylaşım: ''Açar izlerdik'' Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Boşanmak istediği kocası hayatını kabusa çevirdi Prof. Dr. Kutoğlu'ndan İzmir ve çevresi için korkutan deprem uyarısı Prof. Dr. Kutoğlu'ndan İzmir ve çevresi için korkutan deprem uyarısı