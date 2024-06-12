UEFA'dan dikkat çeken karar: EURO 2024'te pozisyonlar ekrana yansıtılacak
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UEFA, EURO 2024'ün başlamasına kısa süre VAR'la ilgil bir karar aldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'na kısa bir süre kala UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısında VAR'la ilgili yeni kararı duyurdu.
Euro 2024'te VAR'a giden pozisyonlar, detaylı bir şekilde ekrana yansıtılacak.
Ayrıca hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalar yapacak.
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