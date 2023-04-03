UEFA’dan Türk kadın hakeme görev: O turnuvada düdük çalacak
UEFA Türkiye’nin FIFA kokartlı kadın hakemlerinden Neslihan Muratdağı’na 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi‘nde görev verdi.
Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 6. Grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı'nın, 5-11 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek organizasyonda düdük çalacağı belirtildi.
Karşılaşmalarda Betül Nur Yılmaz Değermenci'nin de yardımcı hakemlik yapacağı aktarıldı.
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