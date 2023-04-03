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  4. UEFA’dan Türk kadın hakeme görev: O turnuvada düdük çalacak

UEFA’dan Türk kadın hakeme görev: O turnuvada düdük çalacak

UEFA’dan Türk kadın hakeme görev: O turnuvada düdük çalacak
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UEFA Türkiye’nin FIFA kokartlı kadın hakemlerinden Neslihan Muratdağı’na 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi‘nde görev verdi.

Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 6. Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı'nın, 5-11 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek organizasyonda düdük çalacağı belirtildi.

Karşılaşmalarda Betül Nur Yılmaz Değermenci'nin de yardımcı hakemlik yapacağı aktarıldı.

Etiketler uefa türk hakem
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