Valbuena'dan maç öncesi olay paylaşım !

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın dünkü maç için Zagreb'e götürülmemesi günün konusu oldu. Fransız futbolcunun sakatlığının bulunmadığı, teknik tercihlerle kadroya alınmadığı öğrenildi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun Valbuena'nın fiziksel sıkıntıları nedeniyle takım savunmasını arızaya uğrattığı, bunun yanı sıra hücumda çok fazla top kullanmasına karşın etkili olamadığı belirtildi.

Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından oynatılmadığı için aylarca gündem konusu olan Valbuena, Zagreb'e götürülmemesi için, "Takımla birlikte olamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Ancak her şeye rağmen takım arkadaşlarımın arkasında olacağım. Haydi Beyler!" paylaşımını yaptı.