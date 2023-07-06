Ve Arda Güler Real Madrid'de!

Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Real Madrid ise Güler ile 6 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, , Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." İkinci KAP bildirisinde ise, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi. Real Madrid ise Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. MADRİD'DEKİ 4. TÜRK İspanya'ya gidenGüler, böylelikle Madrid ekibinde oynayacak 4. Türk oyuncu olacak. Daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, eflatun-beyazlı formayı terletmişti.