Vincent Aboubakar transferi resmen açıklandı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşme yenileme için anlaşamayan Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'la sözleşmesi biten Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer oldu. Anderson Talisca, Aralık ayında Instagram'dan yaptığı Aboubakar paylaşımında, "Yakında birlikteyiz." ifadelerini kullanmıştı.