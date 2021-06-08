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Vincent Aboubakar transferi resmen açıklandı

Vincent Aboubakar transferi resmen açıklandı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşme yenileme için anlaşamayan Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'la sözleşmesi biten Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer oldu.

Anderson Talisca, Aralık ayında Instagram'dan yaptığı Aboubakar paylaşımında, "Yakında birlikteyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Vincent Aboubakar Vincent Aboubakar beşiktaş Vincent Aboubakar transfer
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