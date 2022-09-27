Yılın en ilginç transfer olayı: İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi kayboldu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, İrfan Can Kahveci’nin, Medipol Başakşehir’e transferindeki sözleşmenin kayıp olduğunu söyledi

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, yeni teknik direktör Taşkın Aksoy’un imza töreninde değerlendirmelerde bulundu. İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısında Gençlerbirliği’nin transfer yasağının kalkmasındaki engelin, 2 milyon 650 bin Euro tutarında bir bedel olduğuna vurgu yapan Akdaş, “Sonrasında da 800 - 900 bin Euro daha gelecek. Tabii biz devraldığımızda Euro 8-10 liraydı. Kur artışı ile borcumuz katlandı” ifadelerini kullandı.

“O PARAYA VERMEK İSTEMEDİM”

Arda Güler’in satış payından alacakları konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Akdaş, “Fenerbahçe ile konuştum. Belli bir miktar para istedim. Ali Koç da teklifimin yarısını teklif etti. Ben de o paraya vermek istemedim. Eğer uygun bir miktarda anlaşırsak verebiliriz” açıklamasındı yaptı.

“MAHKEMEYİ KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı hakkındaki davanın da devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Hala mahkeme devam ediyor. Biz Gençlerbirliği Kulübü olarak o davayı kazanacağımıza inanıyoruz. Mahkeme sonucunda alacağımız ana para 1 milyon 800 bin TL. Faizi ile 3 milyon TL’yi geçer. Abdurrahim Albayrak, bu konunun oluş şeklini genel kurulda anlattı. Biz de onun ifadelerini mahkemeye sunduk ve çok kuvvetli şahidimiz de var. Ben o mahkemeyi kazanacağımızı düşünüyorum. Sonrasında da Erzurumspor, Galatasaray ve Taylan’a dava açmayı düşünüyorum.”

“HEP MAĞDUR GENÇLERBİRLİĞİ OLUYOR”

İrfan Can Kahveci’nin, Başakşehir’e transferinde imzalanan sözleşmeyi bulamadıklarını aktaran Akdaş, “Benim bildiğim ve duyduğum, İrfan Can’ın sözleşmesinde de yüzde 25’lik pay vardı. Böyle bir sözleşme rahmetli İlhan Cavcav’ın zamanında imzalanmıştı. Fakat kulübün başına geldikten sonra sözleşmeyi aradım ve bulamadım. Taslağı var ama imzalı sureti yok. Eski yönetimden Göksel (Gümüşdağ) Bey’e; ‘sizde sözleşmenin sureti var mı’ diye sordum. Fakat öyle bir sözleşmenin olmadığını söyledi. Aslında Fenerbahçe satışından bizim yüzde 25’lik payımız vardı. Hep mağdur Gençlerbirliği oluyor. Gençlerbirliği’nin hakkını geçmişte değerli arkadaşlar savunamamış” diye konuştu.