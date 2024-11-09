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Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe hayali gerçek oldu

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe hayali gerçek oldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Efsaneler Kupasında eski Türk ve Alman futbol yıldızları bir araya geldi. Turnuvada Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü Yılmaz Vural yaptı. Her zaman Fenerbahçe takımını çalıştırma hayali olduğu spor kamuoyu tarafından bilinen Vural, ''Ufak ufak kıyısından köşesinden girmeye başladık'' dedi.

Belek turizm merkezinde bu yıl 9.’su düzenlenen ve 8 takımın yer aldığı turnuvaya Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Schalke 04 ve FC Adler takımları katıldı.

İlk olarak 2015 yılında düzenlenen turnuvada, Türk ve Alman futbolunun önemli isimlerinden Yılmaz Vural, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı, Hasan Kabze, Uğur Boral, Hakan Yakın, Ömer Erdoğan, Ömer Toprak, Erman Kılıç, Mert Korkmaz, Olaf Thon, Karim Haggui, Miroslav Stoch, Oliver Reck, Thomas Ziemer, Martin Driller, Altin Lala ve Thomas Helmer gibi isimler yer aldı.

Turnuvanın açılış maçlarında, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 0-0 sona ererken, Galatasaray - FC Adler maçı ise 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Turnuvada Fenerbahçe takımının teknik direktörlüğünü yapan Yılmaz Vural, “Çok güzel bir turnuva. 9 yıldır devam ediyor. Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek ve meslektaşımız Christoph Daum anısına bir araya geldik. Maksat spor olsun” şeklinde konuştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Efsaneler Kupasında eski Türk ve Alman futbol yıldızları bir araya geldi. Turnuvada Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü Yılmaz Vural yaptı.

“Ufak ufak kıyısından köşesinden girmeye başladık”

Her zaman Fenerbahçe takımını çalıştırma hayali olduğu spor kamuoyu tarafından bilinen Yılmaz Vural’ın organizasyonda Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak çıkması üzerine sorulan soruya, Vural, “Ufak ufak kıyısından köşesinden girmeye başladık. Gönül her zaman ister tabii ki. Hedeflerimizden birisi. İnşallah bir gün olur” diye konuştu.

Eski futbolcu Mert Korkmaz, “Her sene Galatasaray olarak bu turnuvada yer alıyoruz. Çok güzel bir etkinlik, güzel bir şekilde ağırlanıyoruz. Eski takım arkadaşlarımız, rakip olduğumuz arkadaşlarımız ile görüştük. Centilmence geçen bir turnuva. İnşallah Galatasaray olarak kupayı alırız” dedi.

Hasan Kabze ise, “Eski arkadaşlarımızla tekrar sahaya çıkmak çok güzel. Sonuçta uzun süre birbirimizi görmüyoruz. Futbol sahası bizim ger zaman görüpde dayanamadığınız bir yer. Güzel bir turnuva oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Uğur Boral da, "Bu yıl 2. kez katılıyorum bu turnuvaya. Geçen yolda dostluklarımız pekişti. Alman dostlarımızla olsun, kendi arkadaşlarımız olsun. Önemsiyorum bu turnuvayı. Daha geniş kapsamlı bir turnuva gerçekleştirmesini de umut ediyorum. O yüzden burada olmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler yılmaz vural Fenerbahçe teknik direktör efsaneler kupası
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