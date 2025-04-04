  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri açıkladı.

 TFF Hukuk Müşavirliği'nce Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve “5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX ’in aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS ’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BARIŞ ALPER YILMAZ ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM DEMİRBAY’ın aynı müsabakadaki “saldırısı”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray PFDK Okan Buruk TFF Galatasaray Fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin kurucu ismi, eski bakan canlı yayında isyan bayrağını açtı! AK Parti'nin kurucu ismi, eski bakan canlı yayında isyan bayrağını açtı! İmamoğlu için tek laf etmeyen Meral Akşener suskunluğunu bu paylaşımla bozdu İmamoğlu için tek laf etmeyen Meral Akşener suskunluğunu bu paylaşımla bozdu Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor Gümrük vergisi krizi başladı: Otomotiv devi üretimini süresiz durdurdu! Gümrük vergisi krizi başladı: Otomotiv devi üretimini süresiz durdurdu! Ölüm anında insan beyninde neler olduğu belirlendi Ölüm anında insan beyninde neler olduğu belirlendi Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki çeken ifadeler Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki çeken ifadeler WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Listede 11 model var Gaziantep Havalimanı'nda silah sesleri: Yaralılar var Gaziantep Havalimanı'nda silah sesleri: Yaralılar var CHP kurultayında işler karışacak: Genel Başkanlık için Özgür Özel'in karşısına 2 rakip çıktı! CHP kurultayında işler karışacak: Genel Başkanlık için Özgür Özel'in karşısına 2 rakip çıktı! CHP'de Özgür Özel'in ilk rakibi belli oldu CHP'de Özgür Özel'in ilk rakibi belli oldu
Bahçeli'nin geri dönüşü sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hamle Bahçeli'nin geri dönüşü sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hamle MHP lideri Bahçeli'nin hem yorgunluğu, hem de mutluluğu yüzüne böyle yansıdı MHP lideri Bahçeli'nin hem yorgunluğu, hem de mutluluğu yüzüne böyle yansıdı ÇGHB'nin yıldızı Evliya Aykan'ın sevgilisiyle pozları olay oldu ÇGHB'nin yıldızı Evliya Aykan'ın sevgilisiyle pozları olay oldu Erdoğan’ın eski metin yazarı ''ultimatomlarını'' açıkladı: ''Yeni duruma alışacaksınız!'' Erdoğan’ın eski metin yazarı ''ultimatomlarını'' açıkladı: ''Yeni duruma alışacaksınız!'' Torununu altına boğan Kobra Murat'ın altından evi olay oldu Torununu altına boğan Kobra Murat'ın altından evi olay oldu Sözcü TV'de yayımlanan seçim anketi İYİ Parti'yi çok kızdırdı Sözcü TV'de yayımlanan seçim anketi İYİ Parti'yi çok kızdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak ''Boykot'' anketinin sonuçları açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak ''Boykot'' anketinin sonuçları açıklandı İşte yeni Türkiye: Düğünde takılan takılar artık ne damadın ne de gelinin! İşte yeni Türkiye: Düğünde takılan takılar artık ne damadın ne de gelinin! Bir oyuncu daha TRT dizisinin kadrosundan çıkarıldı Bir oyuncu daha TRT dizisinin kadrosundan çıkarıldı Rekor kırdığı zirveden dönen altın için dikkat çeken tahmin Rekor kırdığı zirveden dönen altın için dikkat çeken tahmin