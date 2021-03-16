Gol düellosunnda gülen Beşiktaş oldu! Kara Kartal finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta Başakşehir'i konuk etti. Maçın normal süresi 2-2 berabere biterken Beşiktaş uzatmalarda rakibini 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta Başakşehir'i konuk etti. Maçın normal süresi 2-2 berabere biterken Beşiktaş uzatmalarda rakibini 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu...

Vodafone Park'ta oynanan mücadedele siyah-beyazlıların golleri 17. dakikada Vincent Aboubakar, 22. dakikada Domagoj Vida ve 102. dakikada Cyle Larin'den geldi.

Başakşehir'in gollerini ise 60. dakikada Deniz Türüç ve 77. dakikada Giuliano kaydetti.

Siyah-beyazlılar finalde Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR:

İLK YARI

1' Maç başladı.

1' Sol kanattan Hasan Ali'nin ceza sahasına doğru havalandırdığı top kaleci Utku'da kaldı. Utku topa yükselirken Vida'yla çarpıştı ancak önemli bir durum yok.

4' Başakşehir sol kanattan Deniz ile geldi. Deniz'in içeriye ortasına ters vuran Vida topu kornere yolladı.

7' Beşiktaş Ghezzal ile serbest vuruş kullandı. Kafa topuna çıkan Welinton topu ağlara yolladı ancak ofsayt kararı verildi. VAR'da inceleme yapılıyor.

8' GOL İPTAL İnceleme sonrası gol iptal edildi. Mücadele 0-0 devam ediyor.

11' Dorukhan Toköz'ün kaleyi cepheden gören şutu auta gitti.

12' Rıdvan'ın sol kanattan sağ ayağı ile ceza sahası ön çizgisine doğru çıkarttığı topu Ponck uzaklaştırdı.

14' Bu dakikalarda Beşiktaş pas yaparak oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

18' GOLL!! Beşiktaş, Aboubakar ile 1-0 öne geçti. Oğuzhan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar, rakibinden nefis bir şekilde sıyrıldı. Dar açıda kaleci Mert'in sağından topu ağlara gönderdi.

20' Rachid Ghezzal'in sağ çaprazdan şutunu Mert Günok kurtardı.

22' GOLLL!!! Beşiktaş, Vida'nın kafa golüyle farkı ikiye çıkardı. N'Koudou'nun ortasında sol kanattan sert ortasında, penaltı noktası üstünde Vida kafayı vurdu ve 2-0 oldu.

25' Rosier'in uzun topunda, Aboubakar savunma arkasına kaçmak istedi ancak Epureanu geçit vermedi.

28' Berkay Özcan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine doğru gelen topa Beşiktaş savunması yükseliyor ve topu tehlikeli bölge dışına uzaklaştırıyor.

31' Visca, Demba Ba ile verkaç yaparak ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Josef geçit vermedi.

35' Başakşehir'de ilk şut Demba Ba'dan geldi. Deneyimli golcünün uzaklardan şutu direğin dibinde auta gitti.

38' Ghezzal, sağ kanattan getirdiği topta çaprazdan şutunu attı, kaleci Mert Günok rahat bir şekilde topu kontrol etti.

38' Deniz'in penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Visca gelişine bir vuruş yaptı. Top üstten auta gitti.

42' Youssouf Ndayishimiye'nin kaleyi cepheden gören şutu, Utku'da kaldı.

44' Beşiktaş'ta Vida sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

45' Beşiktaş'ta Aboubakar bir sakatlık geçiriyor. Ancak oyuna devam edecek.

45' BÜYÜK TEHLİKE Ndayishimiye'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

45' İlk yarı bitti.

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı.

46' Beşiktaş'ta Aboubakar oyundan çıktı, Larin girdi.

46' Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Ndayishimiye'nin yerden içeriye çıkarttığı topu Welinton uzaklaştırdı.

49' DİREKTEN DÖNDÜ Demba Ba'nın sert şutu direkten döndü. Hasan Ali'nin sol kanattan merkeze açtığı ortayı Ba çok klas kontrol etti. Sert şutunda top direkten döndü.

50' Beşiktaş'ta Vida bir sakatlık yaşadı ancak önemli bir durum yok.

55' Bu dakikalarda oyun iki takım arasında biraz daha dengelendi ancak tempo çok düştü.

55' Demba Ba'nın indirdiği topa Visca sağ çaprazdan dar açıdan vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü.

60' GOLL!! Başakşehir Deniz Türüç ile farkı bire indirdi. Visca'nın sağ kanattan ortasında top kaleye yöneldi. Utku topu kontrol edemedi ve top Deniz'in önüne düştü Deniz de düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

61' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yerine Atiba oyuna dahil oldu.

64' Sağ kanattan Rosier sert bir orta yaptı ancak hiçbir arkadaşına ulaşmadı.

65' Beşiktaş golden sonra bu dakikalarda baskısı artırmaya başladı.

67' Beşiktaş bu dakikalarda yeniden oyunu rakip yarı alanda oynamaya çalışıyor.

69' Sağ kanattan Visca'nın ortasında Deniz topu indirmek istedi. Rosier araya girdi.

73' Sol kanattan N'koudou'nun ortasında arka direkte topla buluşan Larin kafayı vurdu, Mert güçlükle kornere çeldi.

76' Başakşehir' iki değişiklik yaşanıyor. Demba Ba çıktı, Crivelli girdi. Berkay Özcan çıktı Giuliano girdi.

78' GOLLL!! Başakşehir Giuliano ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ön direğe yapılan ortada Deniz topu Giuliano'ya bıraktı. Oyuna yeni giren Giuliano boş durumda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

78' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Beşiktaş'ta Dorukhan yerine Ljajic oyunda. Rıdvan yerine de N'Sakala oyuna dahil oldu.

83' Bu dakikalarda oyun orta alana sıkıştı. İki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

90' Maçta tempo düştü ve son anlar oynanıyor. Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

90' Başakşehir'de Tolga Ciğerci oyundan çıktı, Azubuike oyunda.

90' Sol kanattan Deniz'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta hakem Crivelli'nin kaleci Utku'ya faul yaptığını tespit etti.

90' Maç bitti. Uzatmalara gidiliyor.

UZATMALAR

90' Uzatmalarda ilk yarı başladı.

90' Ömer Ali'nin sağ kanattan ortasında Atiba topu karşıladı.

91' Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

93' Ömer Ali, N'Sakala'dan sıyrılmak istedi. Top N'Sakala'nın eline çarptı. Başakşehir bir duran top şansı yakaladı.

94' Aleksic'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

97' Dakikalar ilerlerken tansiyon da bir hayli arttı.

100' Beşiktaş'ta Ghezzal oyundan alındı Hasic oyunda.

103' GOLL!!! Ljajic'in pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Larin'in vuruşunda yerden giden top köşeden ağlara gitti.

105' Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

105' Başakşehir'de Mehmet Topal oyunda, Youssouf Ndayishimiye çıktı.

105' İlk uzatma devresi bitti.

UZATMADA İKİNCİ DEVRE

105' İkinci yarı başladı.

105' Başakşehir'de Leo Duarte, Ponck'un yerine oyuna girdi.

106' Vida'nın sakatlığı nedeniyle oyun durdu. Ancak önemli bir durum yok.

109' Beşiktaş'ta Ljajic'in köşe vuruşunda Larin arka direkte topa vurdu, top dışarı çıktı.

111' Bu dakikalarda tempo biraz düştü.

113' Başakşehir'de sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta bir karambol yaşandı, hakem Fırat Aydınus autu gösterdi.

115' Başakşehir, son bölümde tüm hatları ile oyunu Beşiktaş yarı sahasında oynamaya çalışıyor.

119' Maçta artık son anlar.

120' Beşiktaşlı oyuncular bıu dakikalarda yavaş hareket ederek süreyi eritmeye çalışıyor.

120' Maçın sonuna 1 dakika eklendi.

120' MAÇ BİTTİ. BEŞİKTAŞ FİNALDE...