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  5. 18 Aralık 2019 16:35

ÖZET | Gaziantep FK - Kırklarelispor maç sonucu: 3-2 (Gaziantep, Türkiye Kupası'ndan elendi)

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK deplasmanda 2-1 yenildiği maçın rövanşında sahasında 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 3-2 yenmesine rağmen Türkiye Kupası'na veda etti.

ÖZET | Gaziantep FK - Kırklarelispor maç sonucu: 3-2 (Gaziantep, Türkiye Kupası'ndan elendi)
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantepspor FK, 2. Lig ekiplerinde Kırklarelispor ile karşılaştı.

Gaziantep Stadı'nda oynanan maçı Gaziantep 3-2 kazansa da ilk maçtaki 2-1'lik skorun avantajıyla Kırklarelispor adını bir üst tura yazdırdı.

Gaziantep'in gollerini 12. dakikada Kenan Özer ile 84. ve 90. dakikalarda Muhammet Demir attı. Kırklarelispor'un ise gollerini 37. dakikada Mert Sinan Peksen ve 72. dakikada Malik Karaahmet kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak.

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