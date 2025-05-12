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Trabzonspor'dan çok sert hakem tepkisi: ''Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor''

Trabzonspor'dan çok sert hakem tepkisi: ''Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor''
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Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Türkiye Kupası Final maçını yönetecek hakem atamasına tepki gösterildi.

Trabzonspor Kulübü, 14 Mayıs Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası Final müsabakasına Cihan Aydın’ın atamasına tepki gösterdi. Açıklamada, kulüpten yapılan yazılı açıklamada karşılarında planlı ve süreklilik arz eden asimetrik bir müdahale düzeni olduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

‘BU ÜLKEDE FUTBOL SAHADA OYNANMIYOR’

“Eski Başkanımız Sayın Özkan Sümer’in sözleriyle bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: ‘Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor’ Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır. Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında “VAR tiyatrosu” sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran? MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!’ Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.

‘ATAMANIN AMACI İKİ KULÜBÜ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK’

Açıklamada, final maçına yapılan hakem atamasının iki camiayı her alanda karşı karşıya getirmenin amaçlandığı ileri sürülerek, “Bu atamanın amacı; Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor - Galatasaray finalinin hakemi açıklandıTürkiye Kupası'nda Trabzonspor - Galatasaray finalinin hakemi açıklandıFutbol

 

DHA

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Etiketler Trabzonspor Trabzonspor Türkiye Kupası finali
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