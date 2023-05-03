Tur Kadıköy'e kaldı: Sivasspor ile Fenerbahçe yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabı ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabı ilk maçında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin ilgi gösterdiği ve 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Eşleşmenin rövanşı, 23 Mayıs Salı günü Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE, GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Sarı - lacivertliler, 4. dakikada çok etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Luan Peres'in orta-şut karışımı vuruşu uzak direk dibinden auta gitti.

FERDİ KADIOĞLU, KALECİYİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, maçın 8. dakikasında oldukça tehlikeli geldi. Rakip yarı alanda topla buluşan Emre Mor, savunmanın arkasına koşu yapan Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Ceza sahası içine giren Kadıoğlu, karşı karşıya pozisyonda açısı daralmasına rağmen vuruşunu yaptı ancak kaleci Muammer'i geçemedi.

MUAMMER YİNE GOLE İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın 11. dakikasında sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın arka direğe yaptığı ortaya İrfan Can Kahveci yükselerek kafasıyla vurdu, kaleci Muammer son anda uzanarak geçit vermedi.

İRFAN CAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

İkinci yarının başlamasıyla birlikte daha baskılı bir oyun sergileyen Sivasspor, 47. dakikada gole yaklaştı. Kırmızı - beyazlılar, Fenerbahçe'nin hazırlık pasları yaptığı esnada meydana gelen hatayı iyi değerlendirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunu İrfan Can Eğribayat sağına uzanarak kurtardı.

JESUS'TAN 4 FARKLI TERCİH

Fenerbahçe'de, ligde 4 gün önce karşılaştıkları müsabakanın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gidildi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Sivasspor ile ligde oynadıkları maça ilk 11'de başlayan isimlerden Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Arda Güler ve Enner Valencia'nın yerine kupa maçında Attila Szalai, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'ye şans verdi.

Fenerbahçe'nin ligde Sivasspor ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Pedro, kupa maçında da aynı şansı yakaladı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln, İsmail Yüksek ve Valencia kadroda yer alamadı.

SİVASSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ise ligde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ilk 11'ine göre kupa maçında kadroda 5 değişiklik yaptı.

Çalımbay, ligdeki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan ve Yatabare'nin yerine bu maçta Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad ve Caicedo'yu oynattı.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Saz, Gradel, Caicedo 11'i ile çıktı.