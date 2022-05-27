Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan final maçında Kayserispor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 3-2'lik galibiyetle kupanın sahibi oldu.

Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten finalde rakibine uzatma bölümünde 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un gollerini Aaron Appindangoye, Max Gradel ve Moussa Konate atarken, Yukatel Kayserispor'un gollerini ise Ramazan Civelek ve İlhan Parlak kaydetti.

Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi. Kupada daha önce bir şampiyonluğu bulunan Yukatel Kayserispor ise bu kez eli boş döndü.

UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde etti.

Sivas ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

Kupayı kazanan 16. takım

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.

Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Rıza Çalımbay'ın ilk kupası

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda takımı çalıştıran tecrübeli teknik direktör, ilk kupasını Demir Grup Sivasspor ile elde etti.

Büyük coşku

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu. Kupa finalini tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen Sivaslılar, uzatmalara giden karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Meydanı dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu.