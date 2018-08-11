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  5. 11 Ağustos 2018 17:38

Ziraat Türkiye Kupası'nda takvim açıklandı

29 Ağustos'ta 1. tur maçlarıyla başlayacak kupada final karşılaşması, 16 Mayıs 2019'da yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda takvim açıklandı
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta 1. tur maçlarıyla başlayacak kupada final karşılaşmasının, 16 Mayıs 2019'da oynanacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi şöyle:

1. tur: 29 Ağustos

2. tur: 12 Eylül

3. tur: 25-26-27 Eylül

4. tur: 30-31 Ekim, 1 Kasım

5. tur ilk maçlar: 4-5-6 Aralık

FİNAL 16 MAYIS'TA
5. tur ikinci maçlar: 18-19-20 Aralık

Son 16 turu ilk maçlar: 15-16-17 Ocak 2019

Son 16 turu ikinci maçlar: 22-23-24 Ocak 2019

Çeyrek final ilk maçlar: 5-6-7 Şubat 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 26-27-28 Şubat 2019

Yarı final ilk maçlar: 3 Nisan 2019

Yarı final ikinci maçlar: 24 Nisan 2019

Final: 16 Mayıs 2019

ziraat türkiye kupası
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