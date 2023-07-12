Galatasaray transferi açıkladı
Galatarasay, RB Leipzig'den Angelino'nun kiralık olarak kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu RB Leipzig'in sol beki Angelino'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
ANGELINO'NUN MALİYETİ
Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların, Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödemesi ve futbolcunun sözleşmesinde ise 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.
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