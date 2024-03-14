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Galatasaray'ın yeni yıldızından Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın yeni yıldızından Fenerbahçe'ye gönderme
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Transfer olduğu günden beri büyük bir etki yaratan Derrick Köhn, Galatasaray'ın resmi Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın resmi Youtube kanalında konuşan yeni transfer Derrick Köhn “Büyük bir takımda oynamak istiyordum ve Türkiye’nin en büyük takımı beni istediği için mutluyum. Tek bir cevap ihtimalim vardı ve ben de'evet' dedim." ifadelerini kullanırken Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

FENERBAHÇE'NİN İSMİNİ VERMEDİ

Süper Lig'de büyük bir rekabet yaşandığını belirten Köhn, "Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasaray'ız. Biz daha iyiyiz. Her maçı kazanmak için odaklanmamız lazım. Kolay değil, bunun farkındayız ama her maça galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız" dedi.

Köhn, Rize'ye attığı gol için "Bunun hayalini kurdum. O çıkan gürültüyü hala hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler Derrick Köhn Galatasaray
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