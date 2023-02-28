Mehmet Demirkol: 1-2 sene içinde siyasete girebilirim

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, tribünlerden yükselen 'istifa' sloganları ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen "hükümet istifa" sloganlarıyla başlayan, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taraftarları hedef göstererek siyah-beyazlı takımın üyeliğinden istifa etmesiyle büyüyen tartışma devam ediyor.

Socrates Dergi'nin Youtube kanalındaki 'Mehmet Demirkol'la Karşı Karşıya' programında konuyla ilgili konuşan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Söylenen tezahürat demokratik bir haktır. Kimseyle ilgili bir hakaret içermemektedir. Kendisinin de defalarca söylediği bir şeydir" dedi.

Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü ve bir önceki günkü Fenerbahçe ve Beşiktaş maçındaki protestolarla ilgili sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla ilgili. Söylenen tezahürat demokratik bir haktır. Kimseyle ilgili bir hakaret içermemektedir. Kendisinin de defalarca söylediği bir şeydir. Çok normaldir. İnsanlar bunu söyleyebilirler. Devletle hükümet aynı şey değildir. Hepimiz devletimizin yanındayız tabii ki, buna hiç kuşku yok. Buradayız, vergi veriyoruz, her sene askere gittik. Bütün görevlerimizi yapıyoruz, kanunlara uymaya çalışıyoruz. Ama bazı kişiler, benim görüşümün çok önemi yok, bu hizmetten memnun olmayabilirler; karşı tarafta durabilirler, tarafsız durabilirler. Dolayısıyla 'Hükümet istifa' demek bir suç değildir. Neredeyse hiçbir yerde suç değildir. Buna karşı çıkabilirsiniz, 'niye böyle söylüyorsun?' diyebilirsiniz, bu da bir haktır. Buna kuşku yok."

"BELKİ PARTİ KURARIM"

Siyasete girmesi hakkında da yorum yapan Demirkol, "Gireceğim bu işlere muhtemelen önümüzdeki dönemde çokça ama burada değil. Burayı başka tutmak istiyorum. Bununla ilgili iki tane şey söyleniyor bana; birincisi 'Siyaset yapma'. Birisine "Siyaset yapma" demekten daha büyük siyaset olmaz. Sen bana siyaset yapma diyorsan, asıl en yanlış siyaseti yapan sensin. İkinci söylenen şey de "Madem bu kadar biliyorsun, siyasete gir". Açıkça söyleyeyim hayatımda ilk defa düşünmüyor değilim. Bir-iki sene içinde belki de girerim. Bugün girmem çünkü benim fikirlerimi yansıtan herhangi bir parti yok ortalıkta. Belki de parti kurarım, belli mi olur? Ben bu ülkenin gençlerine bir borcumuz olduğunu düşünüyorum, bunu ödememiz lazım" dedi.