Milli sporcularımızdan gururlandıran başarı: 8 altın madalya!
Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız gururlandıran başarılara imza attı.
Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi kadınlar 66 kiloda temsil eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayirli rakibi Ichrak Chaib'i yenerek altın madalya kazandı.
Batuhan Çiftçi
57 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir'den Oussama Mordjane'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.
Kayra Sayit
Kadınlar judo 78 kilo finalinde Tunuslu rakibi Cheikh Rouhou’yu mağlup eden milli judocu Kayra Sayit, altın madalyanın sahibi oldu.
Hatice Akbaş
Kadınlar 54 kilo finalinde milli boksor Hatice Akbaş, Karadağlı rakibi Bojona Gojokvic’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Ferdi Hardal
61 kiloda koparmada 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Deniz Ertan
Kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde 4:40.97'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Yasmani Copello Escobar
Atletizm erkekler 400 metre engellide milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Özkan Baltacı
Milli atlet Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
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