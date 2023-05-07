Bahattin Sofuoğlu’ndan kariyerinin ilk zaferi

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası’nın (WSSP) dördüncü etabı olan Barselona’da hafta sonunun ikinci yarışını zaferle noktaladı. Bahattin Sofuoğlu, böylece WSSP kariyerinin ilk galibiyetini almış oldu. Sofuoğlu dün koşulan ilk yarışı da üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin ilk podyumunu kazanmıştı.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası’nın dördüncü durağı olan Barselona’daki ikinci yarışta galip gelen isim oldu. Yarışın başından itibaren istikrarlı sürüşünü sürdüren Sofuoğlu, podyumun ilk sırasını aldı. Bahattin Sofuoğlu böylece WSSP kariyerinin de ilk galibiyetini kazanmış oldu. Sofuoğlu Barselona’da dün gerçekleşen ilk yarışta da üçüncü olarak Dünya Supersport Şampiyonası kariyerinde ilk kez podyumda yer alma başarısı göstermişti.

2023 Dünya Supersport Şampiyonası beşinci etap 2-4 Haziran tarihleri arasında İtalya’da koşulacak.

KNN54 Riders Red Bull TV’de

Türkiye’nin en başarılı 4 motor sporları sporcusunun hikayesine odaklanan KNN54 Riders belgeseli, Red Bull TV’de izleyicilerle buluştu. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun, Sakarya’da Kenan Sofuoğlu’nun mentorluğunda yarışlara ve şampiyonluklara hazırlanışını anlatan 52 dakikalık belgesel Red Bull TV’den izlenebiliyor.

Belgeselde dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde beraber antrenman yapan, tüm sezonu beraber geçiren 4 sporcunun birbirlerini destekleyiş süreçleri anlatılıyor.