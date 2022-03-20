Formula 1'de Ferrari'nin dönüşü muhteşem oldu

2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'inde Ferrari Leclerc ve Sainz ile zafere sürdü. Red Bull pilotları Verstappen ile Perez ise son turu göremezken, aracından şikayetçi olan Hamilton 3'üncülükle podyumdaki yerini aldıç

2021 Formula 1'in ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz, ikinci olurken Red Bull pilotları Verstappen ile Perez ise son turu göremedi Red Bull'un son turlarda yarış dışı kalmasıyla birlikte Mercedes pilotu Hamilton 3'üncü olarak podyuma çıkmaya hak kazandı. Sakhir Çölü'ndeki 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki yarışa pole pozisyonda başlayan Charles Leclerc, başından sonuna kadar önde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamladı. Son dünya şampiyonu Max Verstappen, son üç turda yarışa veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 takvimi şöyle: 20 Mart: Bahreyn Grand Prix - Koşuldu; kazanan: Ferrari pilotu Charles Leclerc 27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix 10 Nisan: Avustralya Grand Prix 24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix 8 Mayıs: Miami Grand Prix 22 Mayıs: İspanya Grand Prix 29 Mayıs: Monaco Grand Prix 12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix 19 Haziran: Kanada Grand Prix 3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix 10 Temmuz: Avusturya Grand Prix 24 Temmuz: Fransa Grand Prix 31 Temmuz: Macaristan Grand Prix 28 Ağustos: Belçika Grand Prix 4 Eylül: Hollanda Grand Prix 11 Eylül: İtalya Grand Prix 2 Ekim: Singapur Grand Prix 9 Ekim: Japonya Grand Prix 23 Ekim: ABD Grand Prix 30 Ekim: Meksika Grand Prix 13 Kasım: Brezilya Grand Prix 20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix