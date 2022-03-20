Formula 1'de Ferrari'nin dönüşü muhteşem oldu
2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'inde Ferrari Leclerc ve Sainz ile zafere sürdü. Red Bull pilotları Verstappen ile Perez ise son turu göremezken, aracından şikayetçi olan Hamilton 3'üncülükle podyumdaki yerini aldıç
2021 Formula 1'in ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz, ikinci olurken Red Bull pilotları Verstappen ile Perez ise son turu göremedi
Red Bull'un son turlarda yarış dışı kalmasıyla birlikte Mercedes pilotu Hamilton 3'üncü olarak podyuma çıkmaya hak kazandı.
Sakhir Çölü'ndeki 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki yarışa pole pozisyonda başlayan Charles Leclerc, başından sonuna kadar önde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamladı.
Son dünya şampiyonu Max Verstappen, son üç turda yarışa veda etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 takvimi şöyle:
20 Mart: Bahreyn Grand Prix - Koşuldu; kazanan: Ferrari pilotu Charles Leclerc
27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan: Avustralya Grand Prix
24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix
8 Mayıs: Miami Grand Prix
22 Mayıs: İspanya Grand Prix
29 Mayıs: Monaco Grand Prix
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran: Kanada Grand Prix
3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
10 Temmuz: Avusturya Grand Prix
24 Temmuz: Fransa Grand Prix
31 Temmuz: Macaristan Grand Prix
28 Ağustos: Belçika Grand Prix
4 Eylül: Hollanda Grand Prix
11 Eylül: İtalya Grand Prix
2 Ekim: Singapur Grand Prix
9 Ekim: Japonya Grand Prix
23 Ekim: ABD Grand Prix
30 Ekim: Meksika Grand Prix
13 Kasım: Brezilya Grand Prix
20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol