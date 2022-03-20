  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Motor Sporları
  4. Formula 1'de Ferrari'nin dönüşü muhteşem oldu

Formula 1'de Ferrari'nin dönüşü muhteşem oldu

Formula 1'de Ferrari'nin dönüşü muhteşem oldu

2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'inde Ferrari Leclerc ve Sainz ile zafere sürdü. Red Bull pilotları Verstappen ile Perez ise son turu göremezken, aracından şikayetçi olan Hamilton 3'üncülükle podyumdaki yerini aldıç

2021 Formula 1'in ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.  Bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz, ikinci olurken Red Bull pilotları Verstappen ile Perez ise son turu göremedi

Red Bull'un son turlarda yarış dışı kalmasıyla birlikte Mercedes pilotu Hamilton 3'üncü olarak podyuma çıkmaya hak kazandı. 

Sakhir Çölü'ndeki 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki yarışa pole pozisyonda başlayan Charles Leclerc, başından sonuna kadar önde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamladı.

Son dünya şampiyonu Max Verstappen, son üç turda yarışa veda etti.  

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 takvimi şöyle:

20 Mart: Bahreyn Grand Prix - Koşuldu; kazanan: Ferrari pilotu Charles Leclerc

27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix

10 Nisan: Avustralya Grand Prix

24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

8 Mayıs: Miami Grand Prix

22 Mayıs: İspanya Grand Prix

29 Mayıs: Monaco Grand Prix

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran: Kanada Grand Prix

3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

24 Temmuz: Fransa Grand Prix

31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

28 Ağustos: Belçika Grand Prix

4 Eylül: Hollanda Grand Prix

11 Eylül: İtalya Grand Prix

2 Ekim: Singapur Grand Prix

9 Ekim: Japonya Grand Prix

23 Ekim: ABD Grand Prix

30 Ekim: Meksika Grand Prix

13 Kasım: Brezilya Grand Prix

20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

 

 

Etiketler 2021 Formula 1 ferrari mercedes
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de kıtlık kapıda: ''Esas vurucu darbeyi yaz aylarında göreceğiz''
''Babam intihar etti'' diyen genç, sorguda her şeyi itiraf etti
Erdoğan'dan köprü ve otoyol ücretlerini eleştirenlere çok konuşulacak yanıt
ABD'den Türkiye'ye şok talep: S-400'leri Ukrayna'ya verin
İslam Memiş'ten altın ve dolar uyarısı! Alım fırsatı için seviyeleri açıkladı
Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonları heyecanlandıran gelişme
Chelsea'nin sahibi Abramovich, Türk takımına talip oldu
54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı
Rusya'dan olay iddia: ABD, Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti
Okul tatili haberleri peş peşe geldi: İşte yarın okulların tatil edildiği iller