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Formula 1'in prensi Lewis Hamilton'dan çok özel Türkiye paylaşımı

Formula 1'in prensi Lewis Hamilton'dan çok özel Türkiye paylaşımı

Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaparak "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" dedi.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Hamilton, paylaşımında "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler Lewis Hamilton Türkiye dua yangın orman yangını
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