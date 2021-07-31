Formula 1'in prensi Lewis Hamilton'dan çok özel Türkiye paylaşımı

Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaparak "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" dedi.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Hamilton, paylaşımında "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.