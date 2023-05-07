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Toprak Razgatlıoğlu Barselona’yı Üç Podyumla Tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu Barselona’yı Üç Podyumla Tamamladı
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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dördüncü durağı olan Barselona’da ikinci yarışı ikinci sırada tamamladı. Hafta sonu boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Razgatlıoğlu, dün koşulan ilk yarışı ve bugün superpole’u da ikinci sırada bitirmişti.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dördüncü durağı olan Barselona’daki Katalunya Grand Prix’sinde hafta sonunu podyumla tamamladı. Yarışa ikinci cepten başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, yarışı ikinci sırada tamamladı. Razgatlıoğlu, bugün koşulan superpole’u da ikinci sırada bitirmişti.  

Toprak Genel Klasmanda İkinci Sıradaki Yerini Koruyor

Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu boyunca aldığı sonuçlarla birlikte genel sıralamada 167 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. 

2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nda beşinci etap 2-4 Haziran tarihleri arasında İtalya’da koşulacak.

KNN54 Riders Red Bull TV’de 

Türkiye’nin en başarılı 4 motor sporları sporcusunun hikayesine odaklanan KNN54 Riders belgeseli, Red Bull TV’de izleyicilerle buluştu. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun, Sakarya’da Kenan Sofuoğlu’nun mentorluğunda yarışlara ve şampiyonluklara hazırlanışını anlatan 52 dakikalık belgesel Red Bull TV’den izlenebiliyor. 

Belgeselde dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde beraber antrenman yapan, tüm sezonu beraber geçiren 4 sporcunun birbirlerini destekleyiş süreçleri anlatılıyor.

Etiketler Toprak Razgatlıoğlu Red Bull 2023 Dünya Superbike Şampiyonası WSBK
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