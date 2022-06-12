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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da podyumda

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da podyumda

2021 Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu 8'inci yarışında 2'nci oldu.

İtalya’daki Misano Pisti’nde koşulan 2022 Dünya Superbike (WSBK) sezonunun 8’inci yarışına ilk cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ile girdiği kıyasıya rekabette damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu sabah saatlerinde yapılan Superpole yarışını da birinci bitirmeyi başarmıştı.


İspanyol pilot Alvaro Bautista’nın 220 puanla birinci sırada yer aldığı sıralamada Toprak Razgatlıoğlu, 141 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İkinci sırada ise 184 puanla İngiliz Jonathan Rea yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda beşinci ayak 15-17 Temmuz tarihlerinde İngiltere’de koşulacak.

Etiketler Dünya Superbike Şampiyonası WSBK Toprak Razgatlıoğlu Alvaro Bautista Superpole
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