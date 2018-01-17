Beşiktaş'tan Ronaldo hamlesi !

Başkan Fikret Orman’ın önceki gün tanıtımını yaptığı, ‘Ne olursan ol, Beşiktaş’a gel’ şeklinde özetlenebilecek kampanyanın dünyaya tanıtımı için çalışmalar sürüyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin felsefesinden yola çıkan ve her türlü din, dil, ırk ayrımını dışlayan kampanya, futbolseverleri Beşiktaş sevgisinde buluşturmayı hedefliyor. Başkan Orman, Beşiktaş’ın global vizyonunu anlattığı basın toplantısında, “Kampanyamızı blogger’lar ve sosyal medya aracılığıyla yaymaya çalışacağız” açıklamasını yapmıştı.

Orman’ın proje kapsamında kullanmayı planladığı ünlü blogger ve sosyal medya hesapları da netleşmeye başladı.

FENOMEN İSİMLER ÖN PLANDA

Siyah-Beyazlı yönetimin bu konudaki hedef kitlesi öncelikle, futbolla ilgilenen insanlar olacak. Bu yüzden futbol blogger’ları ve yıldız futbolcuların sosyal medya hesapları tanıtım için kullanılacak ilk mecralar olarak planlanıyor.

Özellikle bu konuda dünyada fenomen olan ve sosyal medya hesaplarındaki takipçileri 300 milyonu aşan Ronaldo, bulunmaz nimet. Daha önce de Beşiktaş’la ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunan Cristiano Ronaldo’dan bu konuda kendilerine yardımcı olması istenecek.

HEDEF SADECE YURT DIŞI TANITIMI

Beşiktaş’ta forma giyen ve CR7’nin çok yakın arkadaşı olan Pepe ve Quaresma’nın aracılığıyla Ronaldo’nun buna ikna edilmesi ve tanıtım için yardımcı olması istenecek. Kara Kartal’ın hedefinde Everton’da oynayan Wayne Rooney ve M.United’in yıldızı Zlatan İbrahimovic gibi diğer dünya yıldızları da var.

Özellikle Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil’den de bu konuda destek bekleniyor. Beşiktaş çeşitli tanıtım kampanyaları ile de tanıtım ayağını güçlü şekilde desteklemeyi hedefliyor.



UEFA'DAN MESAJ

Beşiktaş Kulübü tarafından dün duyurulan “Gel, gel. Ne olursan ol, gel” başlıklı reklam kampanyasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor.

UEFA’nın resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş’ın yeni reklam kampanyasını paylaşarak, “Beşiktaş’tan harika mesaj, come to Beşiktaş” notunu düştü.

UEFA’nın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.