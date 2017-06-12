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  4. 12 Haziran 2017 18:42

Emir Sarıgül’den yönetime 'Sabri' çağrısı

Galatasaray'ın eski yöneticisi Emir Sarıgül, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile yeniden mukavele yapılması çağrısında bulundu.

Emir Sarıgül’den yönetime 'Sabri' çağrısı
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Bu sezon sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile devam edip etmeyeceği merak edilen Sabri Sarıoğlu için eski yönetici Emir Sarıgül’den yönetime öneri geldi.

Sarıgül, emektar futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesi için yönetime çağrıda bulundu.

Sabri için övgü dolu sözler sarfeden Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hiçbir gün menfaat düşünmeden her dakika Galatasaray için çalışmak isteyen karakteriyle daima örnek olan futbolcudur. Galatasaray Sabri’nin evidir, Galatasaray için yetişen nesillerin abisidir. O’nun Galatasaray’da kalmasını temenni ediyorum çünkü Galatasaray ruhu taşıyacak futbolcular lazım bize” yazdığı görüldü.

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